Митрохин потребовал раскрыть сведения о доходах руководителей МИД

Руководитель Центра антикоррупционной политики (ЦАП) партии "Яблоко" Сергей Митрохин потребовал раскрыть сведения о доходах высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел России, в том числе официального представителя министерства Марии Захаровой. Сейчас эти сведения скрываются.

Юрист ЦАП Алексей Чумаков выявил пробел в действующем законодательстве, по которому многие чиновники МИДа, занимающие руководящие посты, не обязаны публично отчитываться о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. О том, что декларации о доходах не публикует Мария Захарова, сообщал расследовательский медиапроект Russian gate.

Прокуратура в ответ на запрос Чумакова сослалась на приказ министра иностранных дел, по которому министр сам решает, кто должен декларировать имущество и доходы. Захаровой в этом списке нет.

По действующим правилам свои декларации в открытом доступе публикуют только заместители министра и сам министр. 40 руководителей департаментов МИДа отчитываются о доходах непублично – работодателю и контрольным органам. По указу президента России руководители госструктур сами решают, какие подчиненные обязаны публиковать антикоррупционные декларации в рамках закона о противодействии коррупции.

Сергей Митрохин предлагает министру иностранных дел Сергею Лаврову изменить приказ и обязать всех руководителей в МИДе отчитываться об имуществе и доходах. Предложение привести антикоррупционные указы в соответствие с Конвенцией ООН против коррупции направлено также в Администрацию президента. Марии Захаровой и другим руководителям департаментов МИДа направлено предложение добровольно раскрыть свои доходы на госслужбе.