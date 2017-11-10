Жан-Ив Ле Дриан: французских джихадистов будут судить в Ираке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу, 10 ноября, подтвердил, что французских джихадистов, которые были задержаны в Ираке, будут судить там же. В интервью радиостанции Europe 1 Ле Дриан, комментируя возвращение во Францию детей французских джихадистов, повторил заявление президента Франции Макрона, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Заявление Эммануэля Макрона в пятницу также прокомментировал прокурор Парижа Франсуа Моленс в эфире France Info. Моленс сказал, что не нужно быть "наивными" по отношению к возвращающимся джихадистам. По его словам, многие из них, вероятно, разочаровались в "Исламском государстве", но не раскаялись. По словам прокурора, женщин и детей джихадисты также обучали владению оружием и внушали им идеи джихада.

По последним официальным данным французской разведки, в Сирии и Ираке находятся 690 французских джихадистов, в том числе 295 женщин и 28 несовершеннолетних старше 15 лет. Об этом сообщило Международное французское радио.