Футбольные болельщики жалуются на работу "Лужников"

Футбольные болельщики пожаловались в соцсетях на организацию товарищеского футбольного матча Россия – Аргентина на стадионе "Лужники" в Москве. Он прошёл в субботу, 11 ноября.

По словам посетителей, перед началом матча были большие очереди на вход. После матча возникла давка на выходе, а очереди тянулись до станции метро "Спортивная" и до станции Московского центрального кольца "Лужники". При этом полицейские не разрешили пройти посетителям матча к другой станции - "Воробьёвы горы". Болельщики также выразили недовольство работой стюардов на стадионе.

Вице-премьер России, курирующий вопросы спорта и председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в разговоре с ТАСС заявил, что негативные отзывы болельщиков во соцсетях будут внимательно изучены. Мутко напомнил, что в "Лужниках" сейчас работает новая команда.

Вчерашний матч посетили почти 80 тысяч человек. Он закончился победой Аргентины.