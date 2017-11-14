Полный тезка сына главы "Ростеха" получил квартиру от государства

Александр Чемезов, полный тезка сына главы госкорпорации "Ростех", получил в собственность от государства квартиру в центре Москвы. Это произошло в 2005 году, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на данные Росреестра. Ранее недвижимость находилась в ведении Управления делами президента России. Восемь лет назад эту квартиру подарили полной тезке бывшей супруги главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

По оценке журналистов, сегодня цена жилья составляет почти 6 миллионов долларов. В том же доме в Шведском тупике в Москве живут семьи крупных чиновников, глав госкомпаний и бизнесменов из окружения президента Владимира Путина, отмечает телеканал. В "Ростехе" и Управлении делами президента информацию пока не прокомментировали.

13 ноября стало известно, что тезка сына бизнесмена Геннадия Тимченко продал квартиру в Москве тезке дочери главы "Роснефти" Игоря Сечина. Сделка состоялась в апреле. В "Роснефти" заявили, что не знают, "что это за люди" и какое отношение они имеют к компании.