ЕСПЧ рассмотрел жалобу на избиение адвоката в милиции Альметьевска

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил российским властям вопросы в связи с обращением вдовы адвоката Рустема Валиуллина, который пожаловался на избиение в милиции и пыточные условия содержания в камере. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель правозащитной организации "Зона права" Сергей Петряков.

ЕСПЧ, в частности, выясняет, было ли законным задержание Валиуллина и содержание его в камере. Вдова адвоката заявляла, что в отношении ее супруга была нарушена статья о запрете пыток, входящая в Европейскую конвенцию по правам человека.

Рустем Валиуллин был дважды задержан в Альметьевске в период со 2 по 4 августа 2010 года, когда заступился за местного жителя, которого допрашивали сотрудники милиции. Адвоката обвинили в неподчинении правоохранительным органам и дважды помещали в переполненную камеру. Он рассказал об избиении милиционерами, которые также угрожали ему сексуальным насилием.

Уголовное дело об избиении Рустема Валиуллина возбуждено не было. Сам он погиб в результате несчастного случая летом 2012 года.