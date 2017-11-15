В Новосибирске прошел одиночный пикет против ФСБ

В Новосибирске 15 ноября прошел одиночный пикет в поддержку Евгения Ряполова, осужденного за хранения взрывчатки. Его знакомый Алексей Баранов считает, что взрывчатку молодому человеку подбросили сотрудники ФСБ из мести.

Баранов провел одиночный пикет у здания ФСБ. Он держал пикет с надписью: "ФСБ – террористы на службе воровского режима. Чекистов на нары! Ряполову – свободу!". По его словам, гексоген Ряполову подбросили из-за того, что он пожаловался на грубые действия сотрудников спецподразделения при проверке документов в клубе R-Club, сообщил портал Тайга.инфо. Знакомые осужденного собираются провести серию одиночных пикетов на этом же месте.

Ранее сообщалось, что 21-летний Ряполов – бывший активист праворадикального движения "Реструкт" – был признан виновным в хранении взрывчатки и покушении на изготовление бомбы. По данным следствия, оперативники ФСБ нашли у него 1,5 килограмма аммиачной селитры, около 200 граммов гексогена, семь электродетонаторов и один патрон. Новосибирский суд приговорил Ряполова к четырем годам колонии общего режима.