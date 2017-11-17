Шестеро подсудимых вскрыли себе вены на заседании Мосгорсуда

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На заседании Московского городского суда в пятницу шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались вскрыть себе вены. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев.
Как рассказал адвокат, суд рассматривал вопрос о продлении ареста для четырех подсудимых, которые находятся под стражей с 2015 года. По словам адвоката , у них просто не выдержали нервы, это произошло "от безысходности". Как подсудимые смогли пронести на заседание суда лезвие, он не знает. Им была вызвана "скорая помощь". Судебное заседание отложено.
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