Шестеро подсудимых вскрыли себе вены на заседании Мосгорсуда

На заседании Московского городского суда в пятницу шестеро обвиняемых в хулиганстве уроженцев Чечни попытались вскрыть себе вены. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев.

Как рассказал адвокат, суд рассматривал вопрос о продлении ареста для четырех подсудимых, которые находятся под стражей с 2015 года. По словам адвоката , у них просто не выдержали нервы, это произошло "от безысходности". Как подсудимые смогли пронести на заседание суда лезвие, он не знает. Им была вызвана "скорая помощь". Судебное заседание отложено.