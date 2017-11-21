Минюст РФ хочет снабдить камеры СИЗО телевизорами и кондиционерами

Министерство юстиции России предложило в обязательном порядке оснащать камеры следственных изоляторов (СИЗО) телевизорами, холодильниками и кондиционерами. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

Сейчас в правилах указано, что эти приборы устанавливаются "при наличии возможности". Эту формулировку из текста документа предлагается убрать.





Кроме того, Минюст предлагает разрешить подследственным принимать душ продолжительностью не менее 20 минут ежедневно (сейчас это 15 минут раз в неделю) и ввести еженедельную смену постельного белья.

В другом опубликованном проекте поправок ведомство предлагает предоставить дополнительные свидания с детьми для осужденных родителей вне исправительной колонии.

Проект документа проходит стадию общественных обсуждений. Они должны закончиться 4 декабря, сообщает "Открытая Россия".

Российские правозащитники не раз обращали внимание на негуманные условия содержания подследственных в СИЗО. В частности, на переполненность изоляторов. Только в Москве, по официальным данным, она составляет 35 процентов, но в некоторых СИЗО доходит до 80–90 процентов. Задержанные содержатся в душных камерах, где не соблюдаются стандартные санитарные нормы, отмечают правозащитники.