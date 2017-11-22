В США Сайфулло Саипову предъявили обвинения в связи с наездом на людей

Выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову предъявлены обвинения в связи с наездом на людей в Нью-Йорке. Обвинительное заключение из 22 пунктов утвердило Федеральное жюри присяжных США.

Сайфулло Саипова обвиняют в убийстве восьми человек, а также покушении на убийство еще 12 прохожих. В обвинительном заключении также говорится о пособничестве "Исламскому государству". Эта террористическая группировка взяла на себя ответственность за нападение. Саипову грозит пожизненное заключение. Не исключено, что суд может вынести решение о смертной казни.

31 октября 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил на автофургоне несколько десятков человек в центре Нью-Йорка. Восемь из них погибли, 12 получили серьезные травмы. Нападение произошло в нижней части Манхэттена. Саипов переехал в США в 2010 году, выиграв грин-карту.