В Батуми при пожаре в отеле погибли 11 человек

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При пожаре в пятизвездочном отеле "Леогранд" в Батуми 24 ноября погибли 11 человек. Спасатели и полицейские вывели из гостиницы около ста человек, более двадцати доставили в больницы. Среди жертв – гражданин Ирана, пострадали также граждане Турции и Израиля.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть от перегрева электропроводки в спа-салоне. В отеле находились участницы конкурса "Мисс-Грузия", никто из них не пострадал.
Глава МВД Грузии Георгий Гахария сообщил, что в гостинице нашли нарушения норм противопожарной безопасности – там не было пожарной лестницы.
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