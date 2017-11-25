В Батуми при пожаре в отеле погибли 11 человек

При пожаре в пятизвездочном отеле "Леогранд" в Батуми 24 ноября погибли 11 человек. Спасатели и полицейские вывели из гостиницы около ста человек, более двадцати доставили в больницы. Среди жертв – гражданин Ирана, пострадали также граждане Турции и Израиля.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть от перегрева электропроводки в спа-салоне. В отеле находились участницы конкурса "Мисс-Грузия", никто из них не пострадал.



Глава МВД Грузии Георгий Гахария сообщил, что в гостинице нашли нарушения норм противопожарной безопасности – там не было пожарной лестницы.