В Арктике установлен мораторий на рыбный промысел

Восемь государств и Европейский союз согласовали совместный мораторий на коммерческий рыбный промысел в Северном ледовитом океане. Мораторий поддержали, частности, Канада, Китай, США, Япония, Россия. На ближайшие 16 лет запрещается вылов рыбы на территории площадью 2 миллиона 800 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с площадью Средиземного моря.

Мораторий вводится в качестве превентивной меры, так как в настоящее время, в Арктической зоне промышленное рыболовство ещё не развито. По словам американского представителя на переговорах Дэвида Болтона, это редкий случай, когда группа стран решила проблему еще до ее возникновения, сообщает Би-би-си.

В прошлом большая часть Арктики была круглый год покрыта льдами, однако из-за глобального потепления льды быстро тают, открывая морским судам доступ в океан.