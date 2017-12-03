В Абу-Даби опровергли утверждения об "обстреле строящейся АЭС"

Объединённые Арабские Эмираты опровергли утверждения шиитских повстанцев в Йемене о ракетном обстреле строящейся в Эмиратах атомной электростанции. Официальное опровержение Абу-Даби появилось в то время, когда в столице Йемена Сане идут тяжёлые бои между повстанцами с одной стороны и силами коалиции под командованием Саудовской Аравии – с другой.

Объединённые Арабские Эмираты входят в военную коалицию, которой руководит Саудовская Аравия.

Йеменские повстанцы-хуситы пять последних дней ведут бои в Сане со сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

В течение последних трёх лет именно союз хуситов с Салехом помогал им удерживать контроль над Саной, несмотря на авиаудары международной коалиции во главе с саудитами.