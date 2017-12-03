Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Абу-Даби опровергли утверждения об "обстреле строящейся АЭС"

Жители Саны на месте разрушений после авианалёта, 11 ноября 2017

Объединённые Арабские Эмираты опровергли утверждения шиитских повстанцев в Йемене о ракетном обстреле строящейся в Эмиратах атомной электростанции. Официальное опровержение Абу-Даби появилось в то время, когда в столице Йемена Сане идут тяжёлые бои между повстанцами с одной стороны и силами коалиции под командованием Саудовской Аравии – с другой.

Объединённые Арабские Эмираты входят в военную коалицию, которой руководит Саудовская Аравия.

Йеменские повстанцы-хуситы пять последних дней ведут бои в Сане со сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха.
В течение последних трёх лет именно союз хуситов с Салехом помогал им удерживать контроль над Саной, несмотря на авиаудары международной коалиции во главе с саудитами.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG