Верховный суд поддержал запрет Трампа на въезд в США граждан 6 стран

Верховный суд США постановил оставить в силе нынешний, третий по счету, иммигрантский указ президента Дональда Трампа, пока нижестоящие судебные инстанции определяют, соответствует ли он закону.

Первый указ, обнародованный вскоре после прихода Трампа к власти, администрация отозвала сама, второй минувшим летом не принял к рассмотрению Верховный суд.

Нынешним указом вводятся особые ограничения на въезд в Соединенные Штаты граждан шести мусульманских стран — Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада и двух немусульманских — Северной Кореи и Венесуэлы. Большинство из них не смогут въезжать в США ни по рабочей, ни по студенческой, ни даже по туристической визе. Студентам из Ирана, однако, разрешено, как и прежде, приезжать в США на учебу, но только при прохождении строжайшей проверки. Такая же строгая проверка вводится в отношении граждан Сомали, при этом права на эмиграцию они лишаются полностью.

Причины, по которым Верховный суд решил на сей раз встать на сторону администрации, не оглашаются. Своим постановлением суд фактически отменил действовавший с июня компромисс, позволявший гражданам этих стран, имеющих связи с частными лицами или организациями в США, пересекать границу, несмотря на президентский запрет.

В январе президент Трамп подписал указ, который запрещал въезд в страну иммигрантов из Африки и Ближнего Востока. Федеральный суд в Бруклине приостановил действие этого документа. В марте глава Белого дома подписал новую редакцию указа, её заблокировал суд Гавайев. 26 июня Верховный суд США частично восстановил действие указа. В постановлении суда говорилось, что мартовский указ президента будет частично введен в действие до того, как Верховный суд окончательно не завершит рассмотрение дела.