Закрыто дело о покраске бюста Ленина в Челябинске в цвета флага Украины

В Челябинске полиция прекратила уголовное преследование гражданского активиста Алексея Морошкина, обвиняемого в раскрашивании бюста Ленина в цвета украинского флага. Об этом 5 декабря сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Андрей Лепехин, защищающий активиста.

Дело расследовали два года, прокурор дважды возвращал его на доследование. За это время несколько раз менялись следователи, терялись и находились вещественные доказательства, пропало постановление на обыск в квартире Морошкина, рассказал адвокат. Морошкин вину не признал, но согласился с прекращением этого дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" в связи с раскрашиванием бюста Ленина в сквере "Алое поле" в Челябинске 8 сентября 2015 года. Ранее летом в отношении Алексея Морошкина было заведено уголовное дело по обвинению в в призывах к экстремизму, после того как он опубликовал на своей странице "ВКонтакте" пост о необходимости создания "Уральской народной республики".В декабре 2015 года суд отправил Морошкина на принудительное психиатрическое лечение. Его выпустили из больницы в июне 2017 года. Правозащитный центр "Мемориал" признал Морошкина политическим заключенным.