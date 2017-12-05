Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Суд в Петербурге признал незаконным отказ согласовать акцию 7 октября

Акция в Петербурге 7 октября

Городской суд Санкт-Петербурга во вторник признал незаконным отказ властей согласовать митинг сторонников Алексея Навального 7 октября. Об этом сообщил секретарь местного отделения незарегистрированной "Партии прогресса" Аркадий Чаплыгин.

7 октября, в день 65-летия президента России Владимира Путина, в десятках городов страны прошли акции протеста. В Петербурге власти не стали согласовывать митинг, а около 70 его участников были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии.

После этого уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обвинил городские власти в избирательном подходе при согласовании публичных мероприятий. По словам омбудсмена, подобные действия провоцируют людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Российский Открытый (Международный) фестиваль документального кино АРТДОКФЕСТ / Russian Open Documentary Film Festival “Artdocfest”

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG