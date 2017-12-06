В США утвердили главу министерства внутренней безопасности

Сенат США одобрил кандидатуру Кристен Нильсон на должность главы министерства внутренней безопасности США. Об этом сообщает The Washington Post. За Нильсен проголосовали 62 сенатора, против – 37. Это второй случай в истории США, когда такую должность занимает женщина.

Глава республиканцев Митч Макконнелл заявил, что назначение Нильсен является серьезным шагом для укрепления безопасности в стране. Представитель Демократической партии Мэгги Хассан заметила, что обеспокоена решением Сената. По словам Хассан, ранее Нильсон не продемонстрировала, что может обеспечить "опытное руководство без политического вмешательства со стороны Белого дома". Еще один демократ – Камала Харрис – напомнила The Washington Post, что Нильсон не имела определенной позиции по поддержке мигрантов, которые были ввезены в США в детском возрасте и защищены от депортации во времена президентского правления Барака Обамы.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Нильсон на пост министра внутренней безопасности в октябре. Тогда он заявил о "безупречной репутации кандидата". В Белом доме подчеркнули, что у Нильсон большой опыт в области кибербезопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стратегических вопросах.

Нильсен 45 лет. Ранее она занимала должность первого заместителя главы аппарата Белого дома. С января по июль 2017 года пост министра внутренней безопасности занимал Джон Кейли. Сейчас он занимает должность главы аппарата Белого дома.