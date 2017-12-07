На "Новую газету" подали в суд за публикацию о "золотом унитазе"

Фонд "Ямал" подал иск к "Новой газете" и спецкору издания Иреку Муртазину за публикацию материала о "золотом унитазе". Об этом сообщает интернет-издание Сибирь.Реалии. Согласно информации из картотеки, арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск.

Директор некоммерческой организации "Региональный инновационно-инвестиционный фонд "Ямал" Михаил Быков в разговоре с корреспондентом Сибирь.Реалии отказался объяснить суть претензий к "Новой газете". Он считает, что они "и так понятны" и связаны с недостоверной информацией о реконструкции. На сайте суда категория дела указана как "экономические споры по гражданским правоотношениям", без подробностей.

В ноябре 2017 года издание сообщило, что во время ремонта в гостинично-транспортном комплексе "Ямальский" был приобретен эксклюзивный итальянский унитаз стоимостью восемь миллионов рублей. Как писала "Новая газета", дорогостоящую сантехнику установили в рамках "регионального инновационно-инвестиционного проекта". Согласно документам, за восемнадцать миллионов рублей также был обновлен "гостиничный номер 105" и "баня-сауна".

​Местным жителям этот комплекс больше известен как "Нееловские дачи" или "резиденция губернатора". Издание предполагает, что все работы были выполнены за счет бюджета, поскольку деньги были выделены из фонда "Ямал", подконтрольного администрации региона.

Пресс-секретарь губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина назвала представленные журналистами документы "подлогом". Она заявила, что комплекс принимает гостей российского и международного уровней, и должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей. По ее словам, ремонт и замена сантехники проходили несколько лет назад. Также она сообщила, что глава региона не проживает в гостиничном комплексе.

Региональный инновационный-инвестиционный фонд "Ямал" учрежден окружным департаментом по науке и инновациям. Деятельность фонда, по данным официального сайта, необходима для повышения инновационного и инвестиционного потенциала, а также развития различных отраслей экономики и социальной сферы региона.