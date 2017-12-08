Москва обвиняет акционеров ЮКОСа в подкупе свидетеля на суде в Гааге

Российские власти утверждают, что связанные с компанией ЮКОС структуры заплатили бывшему советнику президента Андрею Илларионову в обмен на его "выгодные" показания в арбитражном суде Гааги по иску бывших акционеров нефтяной компании против России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление юристов, представляющих интересы России на арбитражном процессе в Гааге.

Факт выплат, по мнению России, подтверждается показаниями бывшего вице-президента ЮКОСа по правовым вопросам Дэвида Годфри, которые он дал на другом процессе в США. Годфри, как утверждают адвокаты, рассказывал, что "какая-то часть организации" (связанная с ЮКОСом) делала вклад в проект Института Катона, в котором участвовал Илларионов. При этом Годфри подчеркнул, что в обмен на деньги Илларионов "предоставил какие-то экспертные показания".

Сам Илларионов назвал заявление представителей России "лживыми". По мнению Илларионова, подобные нападки связаны с его критикой действий российских властей, в том числе и в деле разгрома компании ЮКОС и похищения ее активов.

Андрей Илларионов был советником президента Путина с 2000 до конца 2005 года. После отъезда из России он живет в США и работает в Центре глобальной свободы и процветания вашингтонского Института Катона. В 2010 и 2012 годах он заявил в гаагском арбитраже, что Генеральная прокуратура России занималась "фабрикацией" уликпо делу ЮКОСа.

В июле 2014 года арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу акционеров ЮКОСа. Россия должна была компенсировать им 50 миллиардов долларов ущерба. Это – одна из самых больших сумм компенсации в истории. Через два года Москва, однако, убедила голландский областной суд на время приостановить это решение. . Акционеры ЮКОСа обжаловали отмену в Апелляционном суде Гааги. Решение ожидается в 2018 году.

