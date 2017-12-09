В Магадане задержан организатор митинга за отставку мэра

В Магадане сегодня перед митингом за отставку мэра города Юрия Гришана полицейские задержали одного из его организаторов, координатора штаба Навального Рагнара Рейна. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на волонтеров штаба.

Рейн был задержан у своего дома. У него отняли документацию, листовки и оборудование для митинга. Поводом для задержания стал сюжет на канале "Карибу", в котором утверждалось, что Рейн якобы избил свою жену. Активист задержан на двое суток до решения суда.

Фактического заявителя митинга Виктора Ворошилова неизвестные убеждали отменить мероприятие, затем угрожали ему. Митинг, как утверждается, прошел без происшествий.

В 2009 году на Рейна, которого тогда звали Павлом Коньковым, завели уголовное дело о разжигании розни из-за картинки во "ВКонтакте". После того, как Росфинмониторинг внес его в список экстремистов, активист сменил имя на Рагнара Рейна.