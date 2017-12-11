Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева удостоена государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2017 год. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Кандидатуру Алексеевой на соискание госпремии выдвинул президентский Совет по правам человека.

В этом году Людмиле Алексеевой исполнилось 90 лет. Владимир Путин лично поздравил правозащитницу, неожиданно приехав к ней домой.

Людмила Алексеева уже почти полвека она занимается правозащитной деятельностью. В 70-е ей угрожало лишение свободы за распространение самиздата, из-за чего она была вынуждена эмигрировать в США, где прожила 15 лет. Вернувшись в Россию, Алексеева возглавила Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), которая занимается мониторингом нарушений прав человека.

Государственную премию за достижения в области благотворительности также получит основатель Казанского фонда помощи детям, больным лейкемией Владимир Вавилов.

Государственная премия в области правозащитной деятельности и благотворительности учреждена с 2016 года, ее размер составляет 2,5 миллиона рублей. В прошлом году её лауреатами стали глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (погибла в авиакатастрофе в декабре) и директор "Детского хосписа" Александр Ткаченко.