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На дорогах Франции скоро будет снижена допустимая скорость

Франция, ночная автокатастрофа (архивное фото)

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в понедельник, 11 декабря, о намерении правительства снизить максимально допустимую скорость на французских дорогах с 90 до 80 км/ч. Речь идет об изменении скоростного режима на национальных и региональных участках дорог, лишенных "отбойников". По словам главы правительства, две трети дорожных происшествий происходит именно на таких участках дорог. Решение о снижении допустимой скорости будет принято, как ожидается, в середине января 2018 года.

В 2016 году на французских дорогах погибло три с половиной тысячи человек. В России за тот же период — 20 тысяч 300 человек.

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