Депутаты утвердили штрафы за нарушение закона о мессенджерах

Депутаты Госдумы в среду поддержали законопроект, устанавливающий штраф до миллиона рублей за нарушение принятого летом закона о мессенджерах. Согласно документу, максимальная сумма для граждан составит до 5 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 50 тысяч. Штраф до миллиона рублей может быть назначен юридическому лицу, сообщает ТАСС.

Закон о мессенджерах, подписанный президентом в июле, обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей по номеру телефона. Документ также прописывает возможность ограничить доступ к мессенджеру на основании решения уполномоченного органа власти или суда. Порядок блокировки совместно с участниками рынка должно будет в дальнейшем разработать правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Гражданские активисты требуют отменить закон о мессенджерах и другие ограничительные меры в интернете. В августе в нескольких регионах прошли акции "За свободный интернет".