Верховный суд Греции постановил экстрадировать в США хакера Винника

Верховный суд Греции постановил экстрадировать в США россиянина Александра Винника, которого подозревают в отмывании денег и махинациях с криптовалютой на сумму в 4 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Винника арестовали в июле в Афинах по запросу США. В октябре суд в Салониках постановил выдать его Соединённым Штатам. Позднее совет судей также одобрил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Винника.

В России Винника обвиняют в махинациях на сумму более 600 тысяч рублей. В США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы. Защита Винника утверждает, что Винник технически не мог совершить преступления, в которых его обвиняют.