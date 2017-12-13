В Мьянме арестованы двое журналистов агентства Рейтер

Правительство Мьянмы заявило в среду, что полиция арестовала двух журналистов агентства Reuters, Ва Лоун и Киав Со Оо. Журналисты готовили материал о преследованиии военными мусульманского меньшинства рохинджа в штате Ракин, в результате чего почти 650 000 человек бежали в Бангладеш.

Министерство информации Мьянмы сообщило на своей странице в Facebook, что журналистам и двум полицейским предъявлены обвинения в соответствии с Законом о государственной тайне времен британской колониальной эпохи. Закон 1923 года предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 14 лет. Журналисты "незаконно приобрели информацию с намерением поделиться ею с иностранными СМИ", - говорится в заявлении, которое сопровождалось их фотографией в наручниках. Они были задержаны в полицейском участке на окраине Рангуна, главного города Мьянмы, находящейся в юго-восточной Азии.

Ва Лоун и Киав Со Oo пропали без вести во вторник вечером после того, как их пригласили встретиться с полицейскими за ужином. Водитель представительства Рейтер в Мьянме привез их к подразделению полиции около 8 вечера, и двое журналистов и двое полицейских отправились в соседний ресторан. Журналисты к машине не вернулись.