ЕСПЧ присудил компенсацию за неоказание помощи в СИЗО Казани

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить жителю Татарстана 19,5 тысяч евро компенсации за длительное содержание под арестом и неоказание медицинской помощи в следственном изоляторе. Об этом в четверг сообщила правозащитная организация "Зона права".

В ноябре 2012 года полиция задержала жителя Казани Константина Ситарского. Его поместили в СИЗО и несколько раз продлевали срок содержания под стражей. Сам задержанный при этом жаловался на ухудшение самочувствия. Приглашенный родственниками Ситарского хирург заявил о необходимости операции, но ее не проводили до тех пор, пока обвиняемого не осудили в марте 2014 года и он не отбыл назначенный срок.

Суд в Страсбурге признал, что в отношении Константина Ситарского были нарушены статьи европейской Конвенции – о запрете бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и праве на эффективные средства правовой защиты.