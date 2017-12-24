Число заключенных в России впервые снизилось до полумиллиона

Число заключенных в российских колониях впервые стало менее полумиллиона человек. Об этом заявили в Федеральной службе исполнения наказаний, передает ТАСС.

По данным ведомства, в настоящее время в исправительных учреждениях находятся 497 тысяч человек. В 2010 году наказание в местах лишения свободы отбывали более 720 тысяч россиян.

Согласно данным правозащитного центра "Мемориал", в числе заключенных в России 117 человек, которые были осуждены по политическим мотивам.