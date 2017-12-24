Число заключенных в России впервые снизилось до полумиллиона

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Число заключенных в российских колониях впервые стало менее полумиллиона человек. Об этом заявили в Федеральной службе исполнения наказаний, передает ТАСС.
По данным ведомства, в настоящее время в исправительных учреждениях находятся 497 тысяч человек. В 2010 году наказание в местах лишения свободы отбывали более 720 тысяч россиян.
Согласно данным правозащитного центра "Мемориал", в числе заключенных в России 117 человек, которые были осуждены по политическим мотивам.
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