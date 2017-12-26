В Китае к восьми годам приговорен правозащитник У Гань

Китай приговорил известного правозащитника У Ганя к восьми годам лишения свободы по обвинению в подрыве государственной власти. Суд в северном городе Тяньцзинь вынес приговор 26 декабря против правозащитника, который, как отмечается в приговоре, "издевался и оказывал давление на китайских официальных лиц" онлайн под именем Ultra Vulgar Butcher (Супергрубый мясник).

Приговор является самым суровым в серии недавних решений, направленных на борьбу с правозащитниками в Китае. Адвокат Ге Юнси сказал, что защита будет обжаловать приговор. У Гань стал известным среди адвокатов и правозащитников как организатор кампаний по привлечению внимания к общественно значимым проблемам. Он позировал для онлайн-портретов с ножами, которые, по его словам, использовал бы, чтобы "убить свиней" среди местных чиновников, которые поступали неправильно или нарушали закон.

44-летний У Гань приобрел популярность в китайском сегменте интернета благодаря своей импозантной внешности и грубоватому юмору. Он прославился благодаря проведению уличных перформансов и жесткой критике китайских чиновников, которых обвинял в злоупотреблении властными полномочиями.

Сосредоточив внимание на отдельных случаях вместо того, чтобы оспаривать политику Коммунистической партии на национальном уровне, У Гань создавал проблемы для чиновников на местном уровне. У Гань был одним из первых активистов и адвокатов, оказавшихся объектом подавления инакомыслия в Китае, которое началось в 2015 году. Тайный суд над ним, который происходил в августе и занял один день, признал его виновным после того, как он провел более двух лет в тюрьме, ожидая суда.