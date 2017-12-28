Госсекретарь США: у нас нет иллюзий о российском режиме

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал плохим состояние российско-американских отношений. В своей колонке для The New York Times он заявил: "У нас нет иллюзий по поводу режима, с которым мы имеем дело". Тиллерсон подчеркнул, что нормализация отношений невозможна, пока не произойдет мирного урегулирования конфликта на Украине.

Глава Госдепартамента США заявил, что Москва подрывает суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы. Он также отметил, что Россия за последние десять лет вторглась в Грузию и Украину. Тиллерсон подчеркнул привереженность Соединенных Штатов территориальной целостности этих стран.

По словам Тиллерсона, США готовы к сотрудничеству с Россией по Сирии. При этом госсекретарь настаивает, что президент Сирии Башар Асад должен быть отстранен от власти. Москва выступает решительно против этого требования.