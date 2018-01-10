Конституционный суд принял жалобу на аресты участников акций протеста

Сторонник Алексея Навального в Санкт-Петербурге Андрей Жексимбаев оспорил в Конституционном суде норму Кодекса об административных правонарушениях, которая позволяет арестовывать за повторное нарушение закона о митингах. Об этом в среду сообщает "Коммерсантъ"

В жалобе Жексимбаев оспорил норму, которая предусматривает административный арест за повторное нарушение закона о митингах, не повлекшее за собой причинение вреда или угрозы безопасности. Сам Жексимбаев оказался под арестом за участиев протестной акции в октябре. Ранее в июне суд оштрафовал активиста.

Юристы Жексимбаева попытаются доказать в Конституционном суде, что арест за неоднократное нарушение закона о митингах "выходит за границы конституционно допустимого". Они также ссылаются на позицию Европейского суда по правам человека о праве на свободу мирных собраний.



Конституционный суд России уже рассматривал данный вопрос в деле Ильдара Дадина, который был осужден за неоднократные нарушения законодательства о митингах. Тогда суд постановил освободить Дадина и рекомендовал уточнить спорную норму. Однако Министерство юстиции и Государственная дума этого не сделали. За последний год суды вынесли сотни решений об административных арестах за повторные нарушения закона о митингах.

Ильдар Дадин – единственный в России осужденный за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Он вышел на свободу в феврале прошлого года. Приговор активисту отменил Верховный суд по указанию Конституционного суда.



