Пострадавшие от насилия в полиции жители Чувашии обратились в ЕСПЧ

Двое жителей Чувашии, которые были избиты участковым, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По мнению адвокатов потерпевших, российские власти не выплатили "адекватную компенсацию" за полицейское насилие, сообщает РБК.

8 сентября 2016 года неизвестный на автомобиле совершил наезд на двух жителей Новочебоксарска. После обращения в полицию их попросили подъехать на заправку для опознания автомобиля виновника ДТП. В ходе разговора с потерпевшими, как утверждают адвокаты, участковый Александр Семенов надел на них наручники и избил. Медики диагностировали у потерпевших кровоподтеки и ссадины. При этом инцидент с наездом полиция расследовать не стала. После появления в интернете видеозаписи избиения, сделанной прохожим, Семенова уволили и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

После вступления приговора в силу потерпевшие подали иски о компенсации морального вреда на 762 тысячи рублей. Однако Новочебоксарский городской суд взыскал с МВД лишь 40 тысяч рублей.

Адвокаты считают, что размеры компенсации не могут быть в разы меньше тех, которые установлены ЕСПЧ. В декабре прошлого года Страсбургский суд постановил выплатить 99 тысяч евро компенсации жертвам пыток в полиции Марий Эл, Чувашии, Москвы, Нижегородской и Псковской областей.