Republic : в Чечне пытают задержанных в ходе антинаркотических рейдов

В Чечне в ходе антинаркотической кампании, объявленной главой республики Рамзаном Кадыровым, полиция фабриковала уголовные дела и пытала задержанных, требуя признаться в употреблении или распространении наркотиков. Об этом говорится в расследовании Republic.

По данным издания, только в августе 2017 года полицейские задержали около 70 человек. Одним из них оказался Магомед-Али Межидов. В жалобе, которую он отправил в прокуратуру, говорится, что его пытали электрическим током и избивали металлопластиковой трубой, требуя подписать признательные показания.Вместе с ним был задержан и его старший брат – Магомед-Сидик, которого заковали в наручники, обездвижили с помощью скотча и пытали до тех пор, пока он не признался.В итоге Магомеда-Али Межидова обвинили в продаже 16 граммов марихуаны, а его брата – в хранении 128 грамм наркотического вещества. В ходе допросов полицейские также угрожали возбудить дела по статьям "теракт" или "участие в незаконном вооруженном формировании".

Защита заявляет, что дела против братьев Межидовых были сфабрикованы, а протоколы задержания оформлены задним числом.

Republic также проанализировало 67 решений чеченских судов, вынесенных с августа 2017 года по "наркотическим статьям". Во всех случаях марихуану находили, когда останавливали людей, чтобы проверить документы. При этом все задержанные давали признательные показания, а их дела рассматривали в особом порядке. Как отмечает собеседник издания, близкий к правоохранительным органам Чечни, в большинстве случаев людей заставляли записывать признательные показания на камеру, а если они отказывались, пытали.

9 января в Чечне был задержан глава грозненского "Мемориала" Оюб Титиев. Правозащитника обвинили в хранении наркотиков. Пакет я марихуаной якобы нашли в его автомобиле. 11 января суд арестовал 60-летнего Оюба Титиева на два месяца. Адвокат Петр Заикин сообщил, что полиция Чечни склоняла Титиева к самооговору и угрожала его родственникам. 14 января стало известно, что семья Титиева была вынуждена покинуть Чечню.