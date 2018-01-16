В Южно-Сахалинске осталась всего одна площадка для протестов

В Южно-Сахалинске осталось всего одно место, где разрешается проводить митинги и пикеты. Об этом сообщает интернет-издание "Сибирь.Реалии". Ранее в городе было семь площадок для публичных акций, обсуждений и собраний, а также массовых мероприятий для выражения общественных настроений, которые можно было проводить без согласования, если в них участвует менее ста человек.

После того, как 11 января председатель сахалинского правительства Вера Щербина подписала соответствующее распоряжение, горожане могут собираться только на самой неудобной из площадок – у Дома культуры "Родина". Маленькое место, зажатое между зданием ДК и автострадой, вне центральных улиц, по словам южносахалинцев, никогда не пользовалось популярностью. Чаще всего пикетчики выходили в центр Южно-Сахалинска – на площадки перед кинотеатром "Комсомолец" или в сквер Чехова.

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В постановлении правительства о запрете на другие площадки нет обоснования решения. В пресс-службе Правительства области отказались отвечать изданию без письменного запроса. И.о. первого заместителя губернатора области, руководитель аппарата губернатора и правительства Антон Волошко, до недавнего времени выполнявший обязанности пресс-секретаря губернатора, сообщил, что не может комментировать постановления председателя правительства.

Как сообщила "Сибирь.Реалии" депутат Сахалинской областной думы Светлана Иванова, местные власти "боятся, что люди выйдут на улицы или испортят статистику на голосовании". По ее словам, "это в тренде подготовки к голосованию за Путина". "Есть установка – сократить любое проявление недовольства", – сказала Иванова.

Правозащитники намерены обжаловать решение председателя правительства, поскольку сокращение мест для пикетов "нарушает базовые права народа – права на волеизъявление и высказывание своего мнения".

В 2017 году в Южно-Сахалинске, кроме митингов против коррупции, были выступления, спровоцированные политикой властей в отношении вылова лосося. Наиболее массовыми стали пикеты против рыбоучетных заграждений, которые считают одной из причин исчезновения лосося.