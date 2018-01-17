Декана Тимирязевской академии уволили после участия в протестах

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева, который был организатором протестов против передачи опытных полей под коммерческую застройку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Формальным поводом для увольнения с должности декана Соловьев называет выговоры. При этом он останется на посту профессора академии. Соловьев уже обжаловал в суде неправомерные выговоры и намерен оспорить увольнение.

Весной 2016 года правительство России приняло решение передать 101 гектар опытных земель, Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева под многоэтажную застройку. Преподаватели академии, ее выпускники и студенты проводили акции протеста, требуя отмены этого решения. Тогда их поддержали десять экс-министров сельского хозяйства СССР и России. Они обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.

В декабре 2016 года ректор вуза Вячеслав Лукомец ушел в отставку, а на его место пришла Галина Золина. За время своей работы на этой должности она уволила несколько преподавателей. Многие активисты уверены, что эти увольнения связаны с протестами против застройки опытных полей академии. В конце прошлого года студенты вуза провели пикеты в защиту преподавателей, в том числе Александра Соловьева.