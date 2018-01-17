В Красноярске полицейский пытал подростка электрошокером

Суд в Красноярском крае признал виновным начальника отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД "Боготольский" в превышении должностных полномочий за пытку подростка.

Его приговорили к трем годам и одному месяцу заключения в исправительной колонии общего режима, а также лишили права два года занимать должности на государственной службе. Имя полицейского не сообщается.

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в январе 2016 года обвиняемый со своим подчиненным доставили в полицию подростка, подозреваемого в краже сотовых телефонов. Во время допроса полицейский пытался получить признание с помощью электрошокера.

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