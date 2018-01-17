На Камчатке закрыто дело на избившего подростка офицера

В Камчатском крае военные следователи закрыли уголовное дело, заведенное на подполковника Министерства обороны Андрея Зайцева. Офицера обвиняли в избиении подростка, который случайно бросил снежок в его автомобиль.

Наказания военный избежал после декриминализации отдельных статей Уголовного кодекса, однако в пресс-службе военно-следственного управления по Тихоокеанскому флоту заявили, что уголовное дело против Зайцева прекращено из-за "отсутствия состава преступления".​

На вопрос о доказанности самого факта побоев в следственном управлении сообщили, что "определенное воздействие со стороны офицера было", пишет портал kam24.ru. Инцидент произошел в январе прошлого года в Петропавловске-Камчатском. Семиклассники на улице играли в снежки, один из них случайно попал в проезжающий мимо внедорожник. Из автомобиля вышел мужчина в военной форме, перед которым школьники извинились. В ответ офицер выругался, стал бросать в несовершеннолетних куски льда, подошел к одному из школьников, разбил ему нос и передний зуб, бросил в сугроб, а после сел за руль и уехал.

Родные избитого узнали о закрытии дела от журналистов. Несмотря на возможность попытаться привлечь офицера к ответственности в административном порядке, мать пострадавшего "не в силах продолжать бесполезную борьбу". По ее словам, допросы, очные ставки и экспертизы стали огромным стрессом для подростка.

Со стороны самого военного или его ведомства никаких официальных комментариев по поводу инцидента не было.

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