СМИ: в Петербурге задержан начальник разведки Центра "Э"

В Санкт-Петербурге при получении взятки в один миллион рублей был задержан начальник разведки Центра по противодействию экстремизму (центр "Э") подполковник Эдуард Тугушев. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, 16 января сотрудники ФСБ задержали Тугушева на выходе из кафе. Его коллеге, майору из городского управления уголовного розыска удалось скрыться с пакетом, в котором находились не настоящие деньги, а муляж.

Пакет, в котором должен был лежать миллион рублей, Тугушеву и майору МВД передал на встрече в кафе житель Петербурга, имеющий отношение к угонщикам. Передача взятки проходила под контролем сотрудников ФСБ, подчеркивает "Фонтанка". По информации издания, ранее офицеры полиции получили ещё один миллион рублей. Это произошло также под контролем оперативников.





В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в группе должностных лиц в особо крупном размере". По версии следователей, Тугушев и его коллега требовали от своего собеседника в кафе 4 миллиона рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за угон автомобиля в сентябре 2017 года.



