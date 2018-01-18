В Чебоксарах члена "Открытой России" вызвали в прокуратуру

В Чувашии члена движения "Открытая Россия" Антона Кравченко вызвали в чебоксарскую прокуратуру по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом в четверг сообщил сайт "Idel.Реалии".

Кравченко, который также работает в штабе Ксении Собчак, считает, что поводом для вызова в прокуратуру послужил его пикет возле местного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Накануне в Чебоксарах задержали члена совета "Открытой России" Дмитрия Семенова. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что у него якобы имеется при себе некая экстремистская литература.

В ноябре стало известно, что в отношении Семенова и активиста "Открытой России" Юрия Сидорова возбуждены административные дела, связанные с регистрацией в Великобритании одноименной организации, которая в России включена в список "нежелательных".