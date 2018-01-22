Тиллерсон посетил новое посольство в Лондоне, которое Трамп высмеивал

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон стал первым высокопоставленным официальным лицом США, побывавшим в новом американском посольстве в Лондоне. Это здание, которое президент Дональд Трамп высмеял за его стоимость и местоположение.

В начале своей недельной поездки в Европу Тиллерсон отправился в посольство, чтобы поприветствовать посла США в Великобритании. Запланированная встреча с сотрудниками посольства была отменена из-за закрытия правительства США ввиду непринятия государственного бюджета.

Ранее в этом месяце Трамп отменил свои планы посетить посольство в Лондоне в феврале, потому что оно стоило слишком дорого и расположено в менее привлекательном месте, чем прежнее здание посольства. Возможный визит Трампа стал источником противоречий в Британии, где некоторые политики заявили, что его не ждут и приезжать он не должен.