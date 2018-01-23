Подозреваемый в нападении на школу в Улан-Удэ арестован

Суд в Улан-Удэ арестовал девятиклассника, которого подозревают в нападении на школу № 5. Его отправили в следственный изолятор до 19 марта. Об этом сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Александра Поплавская.

Подростка подозревают в покушении на убийство двух и более лиц. Возбуждено уголовное дело.

19 января девятиклассник, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью, напал на учеников 7-го класса школы №5 в Улан-Удэ. Пострадали 6 человек, все они госпитализированы. Две девочки находятся в тяжелом состоянии. Перед задержанием нападавший попытался покончить с собой. Пострадавшая при нападении учительница рассказала о полученной им двойке, но добавила, что мотивы "нормального с виду мальчика" ей неизвестны. Накануне в школе возобновились занятия.

15 января в школе №127 в Перми двое подростков напали с ножами на учеников 4-го класса и учителя. Были ранены 15 человек. Оба нападавших арестованы судом на два месяца.