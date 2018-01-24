Eni: мы не остановили бурение с "Роснефтью", но следим за санкциями

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni заявляет, что пока не отказалась от совместного проекта с "Роснефтью", однако внимательно следит за санкциями США и Евросоюза. Речь идет о бурении скважин в Черном море. По словам главы совета директоров Эммы Марчегальи, которые приводит Reuters, "мы должны действовать полностью в согласии с американскими властями, поскольку мы представлены на бирже в США".

Ранее то же агентство сообщило, что компания Eni решила из-за санкций приостановить сотрудничество с "Роснефтью" в Черном море, однако затем уточнило свое сообщение, сославшись на разъяснения Марчегальи.

В "Роснефти" заявили, что совместная разработка месторождения продолжается. По словам представителя российской компании Михаила Леонтьева, разрешение на бурение было получено у европейских регуляторов "задолго до введения американских санкций".

США и Евросоюз ввели экономические санкции против России после аннексии Крыма в 2014 году. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ограничений. Документ ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций в отношении россиян, которых Вашингтон считает причастными к кибератакам, коррупции и нарушениям прав человека.