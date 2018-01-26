Трамп отрицает, что хотел уволить спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп назвал ложной новость о его намерении уволить спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование по делу предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Ранее о том, что Трамп планировал снять Мюллера с должности, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Издание отмечает, что президент изменил свое решение из-за действий юридического консультанта Белого дома Дональда Макгана.

По информации The New York Times, Макган отказался выполнить распоряжение Трампа и не стал просить министерство юстиции США уволить Мюллера. Макган заявил, что увольнение грозит серьезными последствиями для Трампа и навлечет на него подозрения в попытке сорвать расследование. Юрист также сообщил, что уволится, если президент будет настаивать на смещении спецпрокурора. После этого Трамп якобы изменил решение.

В Белом доме информацию пока не прокомментировали. На днях Дональд Трамп заявил, что готов под присягой дать показания спецпрокурору Мюллеру по "российскому делу".

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в американских выборах в 2016 году. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает. Президент США неоднократно заявлял о том, что сговора с Россией у него и членов его предвыборной команды не было.