AP: При потеплении атмосферы в Сеуле от Вашингтона повеяло холодом

Попытки вице-президента США Майка Пенса демонстрировать холодность в общении с делегацией КНДР не принесли желаемого результата, считает американское агентство Associated Press. Эти попытки померкли в тени совместного шествия спортсменов КНДР и Южной Кореи по олимпийскому стадиону под одним флагом с изображением корейского полуострова.

Несмотря на склонность руководства Южной Кореи благоприятно относиться к потеплению в отношениях с Северной Кореей, вице-президент США заявил 10 февраля, что "нет просвета" в отношениях с Пхеньяном. Камнем преткновения остаётся северокорейская ракетно-ядерная программа. Пенс заявил об этом журналистам на борту своего самолёта после вылета из Сеула в Вашингтон.

Вице-президент США постарался убедить союзников, что Пхеньян своей "пропагандой" намерен затмить праздник Олимпиады. Но оказалось, что северные корейцы был встречены южнокорейским лидером с распростёртыми объятиями, и Мун Джэ Ин назвал главное спортивное событие сезона "мирными Олимпийскими играми".

Associated Press отмечает, что единственным государством, оставшимся в зоне холода, оказались США. Это стало особенно заметно после того, как Северная Корея, представленная сестрой диктатора, вручила президенту Южной Кореи приглашение своего брата посетить КНДР. Пхеньян проявил "дипломатическую открытость", которую не желает разделить администрация Трампа, отмечается в публикации американского агентства Associated Press.