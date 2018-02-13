Омский бизнесмен обвиняет ФСБ в подбросе наркотиков

Суд Омска отказался поместить под домашний арест бизнесмена Дениса Клевакина, обвиняемого в хранении и контрабанде кокаина. Наркотики в автомобиле предпринимателя нашли после того, как в ней около минуты просидел оперативник ФСБ, что зафиксировала камера видеонаблюдения торгового центра. Клевакин считает, что наркотики ему подбросили после конфликта с "партнерами", вымогавшими у него 3 млн рублей "для передачи полиции".

Клевакин заявил, что после задержания его держали в микроавтобусе около 40 минут, в это время один из опергруппы сказал: "Ты понял, на кого попер? Те, кто тебе помогал, больше помогать не будут". Ключи от машины, по словам бизнесмена, у него забрали сразу же. По вибрации наручных часов, синхронизированных с сигнализацией, он понял, что в его машину попал посторонний. Камеры торгового центра подтвердили – в это время оперативник ФСБ Владимир Сохряков открыл "Лексус" омского бизнесмена с помощью брелка и сел на место водителя.

​После приглашения понятых и включения камеры у Клевакина нашли больше 10 граммов кокаина, расфасованного и разложенного по почтовым конвертам. До утра предпринимателю в отделении ФСБ предлагали признаться в контрабанде наркотиков. Несмотря на крупный размер изъятых наркотиков, следователь в итоге отпустил Клевакина даже без подписки о невыезде.

Гендиректор строительной компании "ОМТЭКО", работающей с нефтяными скважинами, считает, что причина его задержания – супруги-предприниматели Наталья Зайнуллина и Максим Богер, которые два года назад стали поставлять ему краски и прочие расходники на объекты. В апреле они заявили, что у фирмы Клевакина "намечаются проблемы", которые можно решить, передав через них полиции 3 млн рублей. Когда позже супругов схватили с меченными купюрами, они заявили, что вымогали деньги сами, а историю с ФСБ выдумали, пишет "Медиазона". Позже они получили 4 года условно и сейчас находятся на свободе.​