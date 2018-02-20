Навальный призвал жителей Северного Кавказа наблюдать за выборами

Оппозиционер Алексей Навальный призвал жителей Северного Кавказа и национальных республик России принять участие в наблюдении за президентскими выборами в марте 2018 года.

По словам политика, именно в этих регионах чаще всего фальсифицируют результаты голосования и показатели явки избирателей. Именно чтобы зафиксировать эти нарушения, Навальный призывает наблюдать за выборами.

Политик обратился, в частности, к жителям Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Татарстана и Башкирии. В этих республиках в 2012 году, согласно официальным данным, явка на президентские выборы составила от 73 до 99 процентов.

Навальный призывает бойкотировать выборы главы государства в марте 2018 года, поскольку считает их нечестными. Забастовку избирателей оппозиционер объявил после того, как ему самому запретили избираться.