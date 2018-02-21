Москва потратит 50 млн рублей на украшение избирательных участков

Московские власти потратят 50 миллионов рублей на украшение избирательных участков воздушными шарами, гирляндами и баннерами, а на подходах к ним разместят указатели. Об этом пишут "Ведомости", изучив данные сайта госзакупок.

Здания участков планируется украсить растяжками с логотипом выборов, арками и гирляндами из красных, белых и синих шаров. Внутри поставят стенд с надписью "Мы выбрали президента", на фоне которого можно будет сфотографироваться.

Издание отмечает, что масштабное украшение участков в Москве происходит на фоне низкой явки в столице. На выборы в Государственную думу в 2016 году пришли только 35 процентов избирателей.

Ранее сообщалось, что Кремль рассчитывает на победу "основного кандидата" при явке 70 процентов. В Администрации президента разработали рекомендации для регионов по повышению явки, в частности, конкурс селфи с избирательного участка.

Выборы президента России пройдут 18 марта.