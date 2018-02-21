Госдума разрешила Росгвардии охранять глав регионов и "иных лиц"

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит Росгвардии обеспечивать охрану высших должностных лиц российских регионов "и иных лиц". За документ проголосовали 333 депутата, двое воздержались.

Законопроект, расширяющий полномочия Росгвардии, в ноябре 2017 года внес в Госдуму Владимир Путин. Предполагается, что закон вступит в силу через полгода после подписания президентом. О каких "иных лицах" идет речь в законопроекте, не уточняется. Перечень тех, кому предоставляется охрана, будет утверждать президент, которому Росгвардия подчиняется напрямую.

Согласно законопроекту, охранные функции Росгвардия будет осуществлять исключительно на договорной основе. Тарифы будет согласовывать правительство, а все доходы от этой деятельности должны полностью перечисляться в федеральный бюджет.

По действующему законодательству Федеральная служба охраны не занимается охраной глав регионов. Президент может выделить охрану отдельным должностным лицам своим указом.