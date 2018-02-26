Урал: полиция сорвала листовки с "итогами" правления Путина

В Верхнем Уфалее Челябинской области полицейские пришли с проверками в магазины, владелец которых напомнил местным жителям, чем обернулись для города 18 лет президентства Владимира Путина. Предприниматель Николай Коршунов развесил в принадлежащих ему торговых точках листовки "Путин в цифрах" и "Уфалей в цифрах". В них он перечислил 40 предприятий и социальных объектов, которые закрылись либо оказались на грани выживания за последние 18 лет. Об этом сообщает издание Znak.com.
Полицейские побывали во всех шести магазинах Коршунова и сорвали со стен информационные материалы.
Бизнесмен не считает листовки агитацией против действующего президента, баллотирующегося на новый срок. Он отметил, что привел лишь фактическую информацию. Коршунов напомнил, что развесил листовки в принадлежащих ему помещениях, на что имеет полное право. Предприниматель уже восстановил и развесил в своих магазинах часть листовок. Без решения суда он отказывается признавать свои действия противоречащими закону.
Это не первый подобный случай с участием Николая Коршунова. В ходе предвыборной кампании в Госдуму осенью 2016 года в отношении предпринимателя было заведено административное дело. По мнению полиции, бизнесмен разместил материалы, которые могли побудить избирателей голосовать против "Единой России". Однако суд не поддержал обвинение.
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