В Москве полиция задержала участников чтений Конституции

В Москве в понедельник вечером были задержаны семеро активистов движения "14%", читавших на Триумфальной площади обращение против регистрации Владимира Путина кандидатом на пост президента России на четвертый срок. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".Участники акции также зачитывали статьи Конституции России и цитаты о выборах и демократии писателей Виктора Гюго и Александра Солженицына и президента СССР Михаила Горбачева.

Один из задержанных активистов Валерий Надеждин, сообщил, что задержание произошло в результате провокации членов прокремлевского движения SERB. При этом, один из участников SERBмуниципальный депутатИгорь Брумель указывал полицейским, кого из активистов необходимо задерживать.

Видео акции и задержания также опубликовал активист Денис Стяжкин.

Всех задержанных доставили в отделение полиции по Тверскому району, где составили протоколы.