Сенаторы США призывают Польшу поддержать закон о реституции

Пятьдесят девять сенаторов США призвали премьер-министра Польши поддержать законодательство, которое позволило бы жертвам Холокоста и их наследникам получить компенсацию за имущество, захваченное немцами во время Второй мировой войны, а затем национализированное коммунистами.

В письме, подписанном более чем половиной Сената и опубликованном в понедельник, законодатели выразили озабоченность по поводу обсуждаемого в Польше законопроекта о реституции, который в его нынешней форме потребует, чтобы заявители были польскими гражданами и ограничивает компенсацию супругам, детям или внукам.

"Этот законопроект негативно повлияет на жертв Холокоста и их наследников и поэтому имеет срочное значение для многих наших избирателей, миллионов американцев и переживших Холокост во всем мире", - написали сенаторы в письме премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Авторы письма Тэмми Болдуин, демократ из Висконсина, и Марко Рубио, республиканец из Флориды.

Реституция довоенной собственности оказалась трудной задачей для Польши, которая прошла через массовые разрушения во время войны и изменение границ после войны, а затем пережила национализацию собственности коммунистическим режимом. Собственности были лишены предвоенные польские граждане, в том числе многие еврееи, погибшие в Холокосте или бежавшие из Польши после войны.

Со времени падения коммунизма многочисленные усилия по принятию закона, предлагающего реституцию или частичную компенсацию довоенным владельцам, терпели неудачу. Всемирная организация еврейской реституции заявила, что приветствует призыв сенаторов. Его председатель по операциям Гидеон Тейлор сказал: "С каждым годом все меньше живых жертв Холокоста мы призываем Польшу в срочном порядке решить эту историческую проблему".

Закон обсуждается в то время, когда отношения Польши с Соединенными Штатами и Израилем оказались напряженными из-за другого закона, который ограничивает некоторые высказывания о Холокосте.