Майк Помпео вступает в должность госсекретаря США

Сегодня Майкл Помпео вступает в должность госсекретаря США. Помпео называют одним из самых консервативных и жестких политиков в команде Дональда Трампа.

Американская пресса отмечает, что у нового госсекретаря нет больших разногласий с президентом. Ранее он критиковал американскую разведку за заявления о возможном вмешательстве России в выборы США. Кроме того, он выступал против закрытия тюрьмы в Гуантанамо и ядерной сделки с Ираном, которую заключил Барак Обама.

Бывший глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон занимал должность чуть больше года. По данным журнала Wall Street Journal, после отставки он может возглавить крупнейший университет Техаса.

Ранее Помпео возглавлял ЦРУ. Его преемником стала Джина Хаспел – первая женщина, возглавившая американскую разведку.